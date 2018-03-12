Начальник отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области Ирина Максимова приняла участие во Всероссийском чемпионате профессий «Карьера в России».

5 марта текущего года начальник отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Максимова приняла участие во Всероссийском чемпионате профессий «Карьера в России», организованном Российским университетом кооперации на площадке Владимирского техникума экономики и права. В мероприятии приняли участие директор Владимирского техникума экономики и права Светлана Рысева, руководство Российского университета кооперации (Владимирский филиал), представители Владимирского авиамеханического колледжа и Владимирского политехнического колледжа, Управления по делам молодежи города Владимира.- Работая с молодежью в рамках профессиональных проб, в том числе и на платформе структурных подразделений органов внутренних дел, мы сможем получить в дальнейшем подготовленных специалистов, готовых к службе с учетом специфики обусловленных задач, - отметила Ирина Максимова.