Мужчина предлагал за вознаграждение помощь по незаконному оформлению паспортов и других документов...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступила информация о том, что в сети Интернет размещено объявление с предложением о помощи в оформлении паспортов и иных документов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и оперативники ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы на улице Покрышкина задержали 31-летнего жителя Москвы.Установлено, что мужчина предлагал за вознаграждение помощь по незаконному оформлению документов. В дальнейшем злоумышленник намеревался получить денежные средства и скрыться, не выполняя своих обязательств перед заказчиками. Москвич надеялся, что клиенты, обратившиеся к нему за незаконной услугой, не будут сообщать об обмане в полицию.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93