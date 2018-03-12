Французские ученые создали антихолестериновый препарат Praluent (alirocumab). Прием этого лекарства продлевает жизнь снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Французские ученые создали антихолестериновый препаратPraluent (alirocumab). Прием этого лекарства продлевает жизнь снижая риск возникновениясердечно-сосудистых заболеваний.Praluent относится к классу ингибиторов PCSK9, которыепредставляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системына специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкойплотности (ЛПНП). ЛПНП – это основные переносчикихолестерина в крови, они часто именуются "плохим холестерином" из-за опастности возникновения атеросклероза. Прием препарата в течение двух летснизил риск преждевременной смерти у пациентов с высоким уровнем вредных липопротеинов на 29 процентов. Специалистыутверждают, что повсеместный приемPraluentзначительно увеличитпродолжительность жизни по всему миру, сообщается в пресс-релизе наMedicalXpress.Добавим, что по статистике больше половины смертей в столице(55%) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А 21% москвичейнаходится в зоне высокого сердечно-сосудистого риска – у них в течение десятиближайших лет может случиться инфаркт или инсульт. Всего в России в 2015 годусердечно-сосудистыми заболеваниями страдали около трех миллионов человек. Приэтом повышенное кровяное давление в нашей стране наблюдалось почти у 14миллионов, а в Москве – у чуть более миллиона человек.По данным ежегодногоатласа "Здоровье России", общая заболеваемость всего населения страныишемической болезнью сердца в 2015 году составила в 7,6 миллиона человек. ВМоскве этим недугом страдали более 901 тысячи пациентов. Специалисты называютследующие причины возникновения болезней сердца: малоподвижный образ жизни,стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание, гиподинамия, повышениеартериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, а такжеизлишний вес.