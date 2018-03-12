Французские ученые создали антихолестериновый препарат
Praluent (alirocumab). Прием этого лекарства продлевает жизнь снижая риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний.
Французские ученые создали антихолестериновый препарат
Praluent (alirocumab). Прием этого лекарства продлевает жизнь снижая риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний.
Praluent относится к классу ингибиторов PCSK9, которые
представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системы
на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП). ЛПНП – это основные переносчики
холестерина в крови, они часто именуются "плохим холестерином" из-за опастности возникновения атеросклероза. Прием препарата в течение двух лет
снизил риск преждевременной смерти у пациентов с высоким уровнем вредных липопротеинов на 29 процентов. Специалисты
утверждают, что повсеместный прием
Praluent
значительно увеличит
продолжительность жизни по всему миру, сообщается в пресс-релизе на
MedicalXpress.
Добавим, что по статистике больше половины смертей в столице
(55%) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А 21% москвичей
находится в зоне высокого сердечно-сосудистого риска – у них в течение десяти
ближайших лет может случиться инфаркт или инсульт. Всего в России в 2015 году
сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали около трех миллионов человек. При
этом повышенное кровяное давление в нашей стране наблюдалось почти у 14
миллионов, а в Москве – у чуть более миллиона человек.
По данным ежегодного
атласа "Здоровье России", общая заболеваемость всего населения страны
ишемической болезнью сердца в 2015 году составила в 7,6 миллиона человек. В
Москве этим недугом страдали более 901 тысячи пациентов. Специалисты называют
следующие причины возникновения болезней сердца: малоподвижный образ жизни,
стрессы, артериальная гипертензия, неправильное питание, гиподинамия, повышение
артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также
излишний вес.