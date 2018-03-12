США выйдут из ядерного соглашения по Ирану, если Франция, Германия и Великобритания не исправят недостатки сделки.

США выйдут из ядерного соглашения по Ирану, если Франция, Германия и Великобритания не исправят недостатки сделки. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры прошли в Белом доме 5 марта.Американский лидер подчеркнул, что США хотят реальных действий от европейской тройки, однако Франция, Германия и Британия пока предлагают только косметические изменения.Иран и группа международных посредников (в том числе Россия) достигли исторического соглашения по атому в 2015 году, напоминает телеканал "Россия 24". Оно предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. Вашингтон, однако, считает сделку опасной и волнуется, что ее условия позволят Тегерану продолжать создание ядерного оружия.