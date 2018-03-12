Тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, который присутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламени ничего сверхъестественного. Разгорелся скандал.

Тайну схождения Благодатного огня раскрыл священник, которыйприсутствовал при этом явлении. Самуил Агоян не видит в сошествии пламениничего сверхъестественного. Разгорелся скандал.Высказывания представителя армянской патриархии, с которымбеседовал израильский журналист, вызвали возмущение у коллег Агояна. Скандалразгорелся, когда слова священника услышал представитель коптской церкви – тотпотребовал немедленно прекратить съемку и обвинил армянина во лжи.Самуил Агоян коллеге напомнил, что копты – так уж сложилось– вообще на таинстве не присутствуют. А вот он лично наблюдал сошествие Благодатногоогня трижды. По его словам, патриархи зажигают связанные восковые свечи отмасляной лампады, и мистики в этом процессе никакой нет. "Бог творитчудеса, но не на потеху людям", – уверен священник.Благодатный огонь является символом нерукотворного светаВоскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи он сходит на свечи и лампадуПатриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня вИерусалиме, напоминаетКак писали Dni.Ru, в конце февраля храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в знак протеста против планов городских властей взимать со святыни имущественный налог. Церковь обязали платить его в 2003 году, но она этого не делала.По мнению духовенства, власти должны руководствоваться тем, что исторически церкви не облагались налогами. Это правило существовало еще до образования Государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате, напомнили клирики.Иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня, является одной из главных святынь христиан. Согласно Священному Писанию, на его месте был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Ежегодно накануне Пасхи в храме сходит Благодатный огонь, которой разносится по всему христианскому миру.