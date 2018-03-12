Павел Табаков просит обойтись без звонков. Ближайшие дни он будет занят организацией траурных мероприятий.
Павел Табаков просит обойтись без звонков. Ближайшие дни он будет занят организацией траурных мероприятий.
У Олега Табакова осталось четверо детей от разных жен. У каждого – своя судьба. Например, 22-летний Павел Табаков, рожденный от Марины Зудиной, стал известным артистом, достойным продолжателем актерской династии Табаковых. Хотя, как и многие ребята, в детстве мечтал стать дальнобойщиком, потом – телохранителем. Он выступал на сцене МХТ им. Чехова, знаком зрителям по каким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".
Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова. "Без звонков" – такая лаконичная надпись на черном фоне появилась в stories на его странице в социальной сети Instagram. А спустя полтора часа после новости о том, что Олега Табакова больше нет, Павел опубликовал фотографию с отцом, которая, очевидно, ему очень нравится.
За два часа запись собрала несколько сотен комментариев с соболезнованиями. "Прощай, любимый кот Матроскин", "Великий человек останется Великим в наших воспоминаниях и сердцах", "Прекраснейший из людей и невероятно талантливый. Достоен несмолкающих оваций за столь ярко и полно прожитую жизнь!", "Вам очень повезло жить и ежедневно общаться с ТАКИМ человеком!", – пишут пользователи.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции.2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось – он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным. А 2 марта артист умер от сердечного приступа.