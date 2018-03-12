Павел Табаков просит обойтись без звонков. Ближайшие дни он будет занят организацией траурных мероприятий.

Павел Табаков просит обойтись без звонков. Ближайшие дни он будет занят организацией траурных мероприятий.У Олега Табакова осталось четверо детей от разных жен. У каждого – своя судьба. Например, 22-летний Павел Табаков, рожденный от Марины Зудиной, стал известным артистом, достойным продолжателем актерской династии Табаковых. Хотя, как и многие ребята, в детстве мечтал стать дальнобойщиком, потом – телохранителем. Он выступал на сцене МХТ им. Чехова, знаком зрителям по каким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова. "Без звонков" – такая лаконичная надпись на черном фоне появилась в stories на его странице в социальной сети Instagram. А спустя полтора часа после новости о том, что Олега Табакова больше нет, Павел опубликовал фотографию с отцом, которая, очевидно, ему очень нравится.За два часа запись собрала несколько сотен комментариев с соболезнованиями. "Прощай, любимый кот Матроскин", "Великий человек останется Великим в наших воспоминаниях и сердцах", "Прекраснейший из людей и невероятно талантливый. Достоен несмолкающих оваций за столь ярко и полно прожитую жизнь!", "Вам очень повезло жить и ежедневно общаться с ТАКИМ человеком!", – пишут пользователи.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови возбудителями инфекции.2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось – он впал в так называемое "состояние глубокого оглушения", являющееся предкомным. А 2 марта артист умер от сердечного приступа.