Чуть ли не на первом месте по востребованности и важности находиться тепловое оборудование на профессиональной кухне.

Чуть ли не на первом месте по востребованности и важности находиться тепловое оборудование на профессиональной кухне. Ведь, так или иначе, с термической обработкой продуктов связан процесс приготовления пищи. В настоящее время не только профессионалам, но и новичкам ресторанного бизнеса известно, что 60 % успеха в готовке завесит, от того, на каком тепловом оборудовании приготовлена пища.

Стоит сказать и о том немаловажном факте, что без плиты никогда не будет полноценной кухня любого уровня. Плита по праву является универсальным агрегатом, который помогает кулинару разогревать, варить, жарить и много другого. Конечно стоит сказать и о том, что от бытовых плит, профессиональные значительно отличаются мощностью, тонкой настройкой температурных режимов и т.д.

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