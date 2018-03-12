Ученые-медики выяснили, что постоянные звонки и уведомления от гаджетов могут привести к психическим заболеваниям. Все из-за того, что телефон заставляет мозг все время находиться постоянном состоянии стресса и страха.

Ученые-медикивыяснили, что постоянные звонки и уведомления от гаджетов могут привести кпсихическим заболеваниям. Все из-затого, что телефон заставляет мозг все время находиться постоянном состояниистресса и страха.ЭндокринологРоберт Люстиг выяснил, что бесконечные оповещения и сообщения подталкиваютгормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию психики "бей илибеги". По данным его исследования 89 % студентов США жалуются на "фантомные"виброзвонки – когда мозг реагирует на телефон, даже если тот выключен. Еще 86 %американцев утверждают, что, слишком часто проверяют соцсети и электроннуюпочту, пишет Business Insider.Этоприводит к тому, что мозг находится в перманентном ожидании, а префронтальнаякора головного мозга, отвечающая за такие функции высшего порядка как: саморефлексия,воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание, перестаетфункционировать в полном объеме.Есличеловек чем-то занят и прерывается на телефонный звонок или просмотр сообщения,его серое вещество начинает работать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение гормонастресса кортизола и снижение гормона радости дофамина. Частые изменения вуровне этих гормонов может накапливать стресс и привести к проблемам спсихикой.Хроническоенапряжение может повлечь необъяснимую агрессивность или, наоборот, апатию, невнимательность,ослабление памяти, появление несвойственной ранее человеку плаксивости, нервозности,суетливости, тревожности, тяге к алкоголю и курению, беспричинные переменынастроения и т.д.