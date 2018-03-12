Ученые-медики
выяснили, что постоянные звонки и уведомления от гаджетов могут привести к
психическим заболеваниям. Все из-за
того, что телефон заставляет мозг все время находиться постоянном состоянии
стресса и страха.
Ученые-медики
выяснили, что постоянные звонки и уведомления от гаджетов могут привести к
психическим заболеваниям. Все из-за
того, что телефон заставляет мозг все время находиться постоянном состоянии
стресса и страха.
Эндокринолог
Роберт Люстиг выяснил, что бесконечные оповещения и сообщения подталкивают
гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию психики "бей или
беги". По данным его исследования 89 % студентов США жалуются на "фантомные"
виброзвонки – когда мозг реагирует на телефон, даже если тот выключен. Еще 86 %
американцев утверждают, что, слишком часто проверяют соцсети и электронную
почту, пишет Business Insider.
Это
приводит к тому, что мозг находится в перманентном ожидании, а префронтальная
кора головного мозга, отвечающая за такие функции высшего порядка как: саморефлексия,
воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание, перестает
функционировать в полном объеме.
Если
человек чем-то занят и прерывается на телефонный звонок или просмотр сообщения,
его серое вещество начинает работать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение гормона
стресса кортизола и снижение гормона радости дофамина. Частые изменения в
уровне этих гормонов может накапливать стресс и привести к проблемам с
психикой.
Хроническое
напряжение может повлечь необъяснимую агрессивность или, наоборот, апатию, невнимательность,
ослабление памяти, появление несвойственной ранее человеку плаксивости, нервозности,
суетливости, тревожности, тяге к алкоголю и курению, беспричинные перемены
настроения и т.д.