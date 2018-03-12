Ученые из Института мозга Хоччисса при Университете Калгари провели исследование, результаты которого оказались шокирующими: депрессию и стресс можно перенять у близкого. Такой вирус может серьезно повредить мозг.

Ученые изИнститута мозга Хоччисса при Университете Калгари провели исследование,результаты которого оказались шокирующими: депрессию и стресс можно перенять у близкого. Такой "вирус" может серьезноповредитьмозг.Экспериментыпроводились на грызунах. В клетку к спокойной мышке подсаживали испытывающую сильноенервное потрясение подругу. В итоге повышенный уровень гормона стресса (кортизола)наблюдался у обоих животных. По мнению ученых этот эффект может охватывать нетолько одну особь, но и группу грызунов. Такой же механизм распространениястресса через социальное взаимодействие существует и у людей, сообщаетспециализированное издание Nature Neuroscience.Также экспертыотмечают, что помимо "заражения страхом" происходит переформатирование и сбои вработе нейронов имеющие необратимые последствия. Они могут привести не только ксерьезным проблемам для нервной системы, но и стать причиной развитиянейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.Добавим, чторанее Dni.Ru сообщали, что бесконечные оповещения и сообщения от смартфонов заставляютчеловека испытывать сильнейший стресс. Если человек чем-то занят и прерываетсяна телефонный звонок или просмотр СМС, его мозг начинает работать в условияхмногозадачности. Это вызывает повышение гормона стресса кортизола и снижениегормона радости дофамина. Частые изменения в уровне этих гормонов можетнакапливать стресс и привести к проблемам с психикой. Мозг находится впостоянном ожидании, а префронтальная кора головного мозга, отвечающая за такиефункции высшего порядка как: саморефлексия, воля, абстрактное мышление,самовосприятие и метазнание, перестает функционировать в полном объеме.