Ученые из
Института мозга Хоччисса при Университете Калгари провели исследование,
результаты которого оказались шокирующими: депрессию и стресс можно перенять у близкого. Такой вирус может серьезно
повредить
мозг.
Ученые из
Института мозга Хоччисса при Университете Калгари провели исследование,
результаты которого оказались шокирующими: депрессию и стресс можно перенять у близкого. Такой "вирус" может серьезно
повредить
мозг.
Эксперименты
проводились на грызунах. В клетку к спокойной мышке подсаживали испытывающую сильное
нервное потрясение подругу. В итоге повышенный уровень гормона стресса (кортизола)
наблюдался у обоих животных. По мнению ученых этот эффект может охватывать не
только одну особь, но и группу грызунов. Такой же механизм распространения
стресса через социальное взаимодействие существует и у людей, сообщает
специализированное издание Nature Neuroscience.
Также эксперты
отмечают, что помимо "заражения страхом" происходит переформатирование и сбои в
работе нейронов имеющие необратимые последствия. Они могут привести не только к
серьезным проблемам для нервной системы, но и стать причиной развития
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Добавим, что
ранее Dni.Ru сообщали, что бесконечные оповещения и сообщения от смартфонов заставляют
человека испытывать сильнейший стресс. Если человек чем-то занят и прерывается
на телефонный звонок или просмотр СМС, его мозг начинает работать в условиях
многозадачности. Это вызывает повышение гормона стресса кортизола и снижение
гормона радости дофамина. Частые изменения в уровне этих гормонов может
накапливать стресс и привести к проблемам с психикой. Мозг находится в
постоянном ожидании, а префронтальная кора головного мозга, отвечающая за такие
функции высшего порядка как: саморефлексия, воля, абстрактное мышление,
самовосприятие и метазнание, перестает функционировать в полном объеме.