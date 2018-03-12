В самом ближайшем будущем Киев рискует остаться без миллиардных доходов от транзита газа из России в Европу. Это произойдет в случае, если Москва все-таки реализует проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря Северный поток – 2, заявил бывший министр энергетики Украины Юрий Бойко. Своими алармистскими соображениями по поводу будущего Незалежной он поделился на заседании Согласительного совета Верховной рады.

В самом ближайшем будущем Киев рискует остаться без миллиардных доходов от транзита газа из России в Европу. Это произойдет в случае, если Москва все-таки реализует проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2", заявил бывший министр энергетики Украины Юрий Бойко. Своими алармистскими соображениями по поводу будущего Незалежной он поделился на заседании Согласительного совета Верховной рады.Бывший чиновник напомнил, как еще два года назад руководство страны бравировало якобы энергетической независимостью Украины от России. "Но, как только начался кризис, детей перестали пускать в школу, потому что нечем было топить", – заявил Бойко, имея в виду прекращение "Газпромом" поставок голубого топливо в Незалежную в ответ на решение Стокгольмского арбитража.По его словам, для Украины необходимо, чтобы действие транзитного контракта через ее территорию продолжалось. В противном случае, добавил Бойко, когда Россия достроит "Северный поток – 2" и перестанет нуждаться в украинской газотранспортной системе, страна потеряет 50 тысяч рабочих мест и 2,5 миллиарда долларов ежегодного дохода за транзит голубого топлива.Магистральный газопровод по дну Балтийского моря "Северный поток – 2" является настоящим ночным кошмаром для нынешней украинской власти. Благодаря его постройке "Газпром" сможет поставлять голубое топливо напрямую в Германию, минуя посредников, главное место среди которых занимает Украина. Таким образом, Киев лишится инструмента шантажа и давления, которое он с разной степенью успеха применял с момента распада СССР, выклянчивая для себя скидки на газ и занимаясь в то же время неприкрытым воровством голубого топлива.Как подсчитали эксперты, конец эксплуатации "Газпромом" украинского маршрута приведет к потере Украиной около 10% бюджетных поступлений. Это серьезно ударит по финансово-экономической системе государства, которая и без того находится в крайне удручающем состоянии.Вместе с Украиной против строительства газопровода активно протестуют США, Польша, и Еврокомиссия. Однако "Газпром" уверенно движется к своей цели, и добиться отмены строительства его недруги, кажется, не в силах.Проект лоббируют Германия и Австрия, которым "Северный поток – 2" даст возможность распределять голубое топливо по европейским странам. Как уже неоднократно отмечали в Берлине, от такой возможности немцы не откажутся. Кажется, для Украины настала пора крепко задуматься над тем, чтобы помириться с Россией.