В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с артистом.

В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с артистом.Табаков был госпитализирован днем 27 ноября 2017 года. Артист пришел на плановый прием к стоматологу, откуда был срочно доставлен в реанимацию Первой градской больницы. Как рассказали в театре "Табакерка", актеру в частной столичной клинике ставили имплантаты.Позже стало известно, что у Табакова диагностировали сепсис. Каким образом артист получил заражение крови не уточнялось.Здоровье актера резко ухудшилось днем 28 ноября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили трахеостому -искусственное дыхательное горло – трубка, которая помещается в трахею. Позже состояние Олега Павловича удалось стабилизировать.В первых числах января 2018 года у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и предъявлял жалобы на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными.30 января в СМИ распространилась тревожная информация о состоянии Табакова. Говорили, что у прославленного артиста начались судороги и, вероятно, отказывает головной мозг.Олег Табаков – основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка") – удостоен звания Народный артист СССР, является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.В 2000 году стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. На его счету более 120 работ в кино и около 100 в театре.