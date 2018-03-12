В Боткинской больнице провели уникальную в своем роде операцию. Врачи не просто спасли жизнь пожилой пациентке, которая попала под колеса автобуса, но и помогли ей избежать ампутации руки и ноги. Для этого пришлось использовать особую технику пересадки кожи.

В Боткинской больнице провели уникальную в своем роде операцию. Врачи не просто спасли жизнь пожилой пациентке, которая попала под колеса автобуса, но и помогли ей избежать ампутации руки и ноги. Для этого пришлось использовать особую технику пересадки кожи.Нина Ильинична приехала в Боткинскую больницу на очередную перевязку. Врачи, можно сказать, спасли ее от верной смерти. Самое страшное уже позади. Два месяца назад 81-летняя женщина выходила из автобуса. Водитель не заметил ее и тронулся раньше времени. За доли секунды пассажирка оказалась под многотонной машиной."По мне поехал задними колесами — по руке и ноге. Я почувствовала сильную боль, на секунду потеряла сознание. Боль была дикая, представляете, проехали колеса?" – вспоминает Нина Журавлева.Врачи Боткинской больницы, в первую очередь, сделали все, чтобы пожилая женщина не умерла от болевого шока и потери крови. Когда состояние удалось стабилизировать, хирурги провели поистине ювелирную работу."Полностью были сняты поврежденные ткани и одномоментно произведена пересадка кожи на нижнюю и верхнюю конечность. Это позволило нам сократить сроки лечения, избежать тяжелых осложнений", — рассказывает Олег Подкосов, заведующий отделением гнойной травматологии ГКБ имени С.П. Боткина.Снятую кожу поместили в специальный консервант. Хирурги быстро устранили все внутренние повреждения руки и ноги, а потом ту же самую кожу пересадили пациентке обратно. Чаще всего такие травмы заканчиваются ампутацией. Если затянуть с лечением, пациент и вовсе может погибнуть."Этот врач, Олег Викторович, он меня спас от смерти. Я жива только благодаря ему! Настолько это сделано профессионально и творчески, что у меня просто слов нет передать всю благодарность врачу. Мало того, что он делал операцию, он меня выходил!" – говорит Нина Журавлева.Такие операции — заслуга целой команды врачей, говорит Олег Подкосов. В их распоряжении самое передовое оборудование, 3D-технологии, современные перевязочные материалы, которые используют в лучших клиниках Европы.Ежедневно хирурги Боткинской больницы проводят множество уникальных операций. Например, один из пациентов упал с пятого этажа. При поступлении в больницу у него была полностью раздроблена рука, но врачам удалось невозможное — они заново собрали ее буквально по кусочкам.Самый масштабный лечебный центр Москвы и России, 80 тысяч квадратных метров. Больных здесь принимают по обычному полису ОМС совершенно бесплатно."В Боткинской больнице ежегодно проходят лечение более 100 тысяч человек, и выполняется более 65 тысяч операций. Больница работает 7 дней в неделю, дежурит по экстренной помощи по всем видам, начиная от родов, заканчивая сосудистой хирургией", — объясняет Владимир Бедин, заместитель главного врача по хирургии ГКБ имени С.П. Боткина.Нина Ильинична заново учится ходить и держать рукой предметы. На следующую перевязку она надеется приехать уже без коляски.