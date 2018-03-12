Коллеги народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова прокомментировали его смерть. Для многих это стало большим личным горем.

Коллеги народного артиста СССР, художественногоруководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова прокомментировали егосмерть. Для многих это стало большим личным горем.Российскаяактриса Марина Яковлева поделилась своими воспоминаниями о легендарном актере. "Очень жаль, уходитцелая эпоха. Это огромная потеря, хотелось, чтобы он жил, чтобы его обаяние,юмор, его доброта светила вечно, но так уготовано Господом. Очень жаль,огромная потеря для общества", – цитирует артистку РЕН ТВ. "Когда я смотрелакак он играет, то забывала про свою роль. Он делал это смачно, сочно, ни с чемне могу сравнить, такого обаяния был человек, и в то же время простой", – рассказалаЯковлева. Она добавила, что ее потрясла забота Табакова о студентах, к которымон относился, как к "своим детям".Актер театраи кино Вениамин Смехов признался, что смерть артиста стала для него трагедией. "Мое личное горе. Мое,моей семьи, моих детей, моей жены... Храни Господь память о нем", - сказалСмехов."Я потрясен этой смертью.Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавшийсотни прекрасный артистов. Один из создателей школы-студии, театра"Современник", "Табакерки", человек, поднявший из прахаМХТ. Олег Табаков – это эпоха. То, что она уходит – знаменует собой конецтеатра, который уже близок, к сожалению", – отметил актер Олег Басилашвили.Также он выразил соболезнования родным и близким артиста.В свою очередь председатель комитетаГосдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин рассказал,что кончина Олега Табакова стала огромной потерей и для зрителей, идля культуры. "Я с ним не работал никогда, но оченьуважал. Для меня он равновелик Станиславскому. Может быть, он даже оставилпосле себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательныхартистов, театры, великие роли", – приводит слова ГоворухинаПрокомментировалуход из жизни народного артиста СССР Олега Табакова и актерМосковского художественного театра им. А. П. Чехова ДмитрийНазаров. "Я только что узнал. Это трагедия. Ушла из жизни эпоха нашеготеатра и нашего искусства", – цитирует актераПо словам журналиста Владимира Познера, Табаков достойно прожилсвои годы. Его смерть стала невосполнимой потерей для страны. Он отметил, чтобудет всегда вспоминать о своем друге с улыбкой. "Я знал Олегаочень, очень давно, еще когда он только начал игратьв "Современнике", но и потом в течение жизни мнеприходилось неоднократно с ним иметь дело. Могу только сказать, что ушелвеликий русский артист, великий! Конечно, это невосполнимая потеря: такихлюдей и таких артистов бывает очень мало", – приводит слова журналистателеканалНапомним, 12 марта у 82-летнегоактера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами принялирешение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся зажизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Прощание с артистом пройдет в МХТ имени Чехова, где он былхудожественным руководителем.