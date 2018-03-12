В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах смерти ребенка. Воду мать нагрела, чтобы помыть 3-летнего сына, но отвлеклась, и он прыгнул в кастрюлю с кипятком. Лечение народными средствами эффекта не дало: мальчик умер.

В Бурятии следователи разбираются с обстоятельствами смерти ребенка, упавшего в кастрюлю с кипятком.На сайте республиканского управления СК РФ сообщается, что 11 марта в квартире одного из домов в поселке Наушки было обнаружено тело 3-летнего мальчика с обширным ожогом туловища и конечностей.На месте происшествия находилась 33-летняя мать ребенка. Она пояснила, что сын накануне вечером упал в кастрюлю с кипятком.По предварительным данным, дом, где проживает эта семья, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения.Вечером 10 марта мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем.В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком. Мать решила, что обратится к медикам утром, а пока ожоги можно вылечить и народными средствами. Она намазала обожженные участки тела ребенка гусиным жиром, а когда поднялась температура, дала ему жаропонижающее лекарство.Утром следующего дня малыш умер.По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение. При этом следователи обращают внимание на то, что анализ материалов проверок и уголовных дел, связанных со схожими происшествиями, показывает: основными факторами, влияющими на смертность детей в результате несчастных случаев, являются беспечность взрослых и необученность самих детей элементарным правилам безопасности.