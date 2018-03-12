На 290-м километре столкнулись грузовик и легковушка

В ДТП на трассе М-7 в Вязниковском районе пострадал ребенок.Авария произошла в воскресенье, 11 марта. На 290-м километре федеральной трассы не смогли разъехаться грузовик и легковой автоомбиль марки Nissan ALMERA. В результате ДТП пострадали 29-летний водитель и два пассажира легковушки - 47-летняя женщина и 8-летний ребенок.Сотрудники МЧС доставали пострадавших из салона. Все они доставлены в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают причину аварии.