Пенсионерка выложила в интернет объявление о продаже дачи

В Костроме мошенник снял со счета пожилой женщины 100 тысяч рублей.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в мартовские праздники. Пенсионерка выложила в интернет объявление о продаже дачи. В субботу, 10 марта, с ней связался потенциальный покупатель. Мужчина сообщил, что хочет перевести на карту предоплату. Он попросил у женщины конфиденциальную инормацию. Кроме того, пенсионерка сходила в банк и подвтердила перевод, думая, что незнакомец вносит деньги.Сейчас правоохранители ищут афериста.