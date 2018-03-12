Он расплатился билетом банка приколов

В Костроме подросток обманул доставщика пиццы.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, 17-летний юноша расплатился билетом банка приколов. С якобы пяти тысяч он получил сдачу - 3900 рублей. Позже курьер увидел, что ему дали не настоящие деньги. Однако он заказал доставку на случайный адрес, чтобы запутать следы.Правоохранители установили личность подростка. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. В отношении юноши возбудили новое уголовное дело.