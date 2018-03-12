В Курске слепой студент музыкального колледжа зарезал своего однокурсника. Молодые люди жили вместе в общежитии уже несколько лет, дружили, но в феврале между ними начались ссоры.

В Курске слепой студент зарезал своего однокурсника.Инцидент произошел в общежитии Музыкального колледжа-интерната слепых. В воскресенье между молодыми людьми, являющимися инвалидами первой группы по зрению, возникла ссора. В результате один из них схватил кухонный нож и три раза ударил им своего соседа. От полученных ранений он скончался на месте.Как сообщает "Интерфакс", молодые люди дружили и жили в одной комнате с 2014 года. Однако с февраля между ними начались ссоры. Подозреваемый жаловался родителям, что его однокурсник мешает ему заниматься, шумит и не дает высыпаться. Студент задержан, против него возбуждено дело по статье "Убийство".