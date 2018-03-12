Сайт Московского художественного театра, которым 18 лет руководил Олег Табаков, испытывает колоссальные нагрузки в последние часы. Десятки тысяч человек заходят сюда одновременно, чтобы узнать, не врет ли пресса, сообщая о смерти Олега Павловича. Увы, не врет...

Сайт Московского художественного театра, которым 18 лет руководил Олег Табаков, испытывает колоссальные нагрузки в последние часы. Десятки тысяч человек заходят сюда одновременно, чтобы узнать, не врет ли пресса, сообщая о смерти Олега Павловича. Увы, не врет..."Московский Художественный театр с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта, после тяжелой продолжительной болезни ушёл из жизни великий русский артист, педагог и режиссёр, один из создателей театра "Современник", основатель Московского театра п/р О. Табакова и Московской театральной школы, художественный руководитель МХТ Олег Павлович Табаков. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", – говорится на сайте театра.Особенно отмечается, чтоспектакли, которые должны были состояться сегодня в МХТ, отменяются. Сегодня там к показу планировались "Телефон доверия" и "Светлый путь".Олег Табаков возглавил Московский Художественный театр имени Чехова в 2000-м году и взял курс на полное обновление репертуара, привлекая в театр передовых отечественных режиссеров – Кирилла Серебренникова, Евгения Писарева, Адольфа Шапиро. По его приглашению в труппу театра вошли Ольга Яковлева, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Алла Покровская, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Дмитрий Назаров, Николай Чиндяйкин, Алексей Кравченко, Дарья Мороз. Все это привело к тому, что средняя заполняемость зала составила 98 %, а в дни предварительной продажи билетов в кассы театра начали выстраиваться многочасовые очереди.Напомним, что сегодня у актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.