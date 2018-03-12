Мужчина признался, что для того, чтобы управлять легковым автомобилем, самостоятельно вклеил в удостоверение букву «В».

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Мужчина подозревается в использовании заведомо подложного документа.В конце февраля текущего года на маршруте патрулирования на улице Школьная в городе Муроме инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль «УАЗ». Водитель, 53-летний местный житель, предъявил права, вызвавшие у полицейских подозрение в подлинности.В ходе проверки по базам данных сотрудники полиции установили, что согласно документам, у мужчины открыты только категории «А» и «С». Однако в предъявленном водительском удостоверении была отмечена еще и категория «В».Мужчина не стал отрицать данный факт и признался, что самостоятельно вырезал и вклеил букву «В». Со слов водителя, так он хотел получить работу, где требовалось умение управлять легковым автомобилем.Водительское удостоверение изъято.