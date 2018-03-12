Продукт изъяли и уничтожили

В одной из школ Костромы нашли крупу с гусеницами.Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. На кухне столовой школы №27 специалисты обнаружили кукурузную крупу с гусеницей. Образцы направили в лабораторию. Эксперты установили, что в крупа заражена гусеницей мельничной огневки. Она не опасна для жизни человека. Тем не менее, употреблять такую крупу в пищу негигиенично.Сам продукт изъяли и уничтожили. В отношении должностного и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении.