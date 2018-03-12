В Подмосковье сотрудники специальной организации отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли 19-летнего парня. Трагедия произошла накануне днем. Стая бродячих собак напала на женщину. Ее попытался спасти Олег Шушунов. Ценою собственной жизни он отбил женщину от собак. Сейчас она находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Позже музыкант Юрий Лоза сообщил, что молодой человек – это отец будущего ребенка его племянницы.

В Подмосковье сотрудники специальной организации отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли 19-летнего парня.Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение сделал глава городского округа Истра Андрей Дунаев. Он призвал местных жителей направлять ему сообщения о собаках, "выгуливающихся в вольном режиме без сопровождения".11 марта в поселке Курсаково Истринского округа стая бродячих собак напала на женщину. Ее попытался спасти Олег Шушунов. Ценою собственной жизни он отбил женщину от собак. Сейчас она находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.Позже музыкант Юрий Лоза сообщил, что молодой человек – это отец будущего ребенка его племянницы.