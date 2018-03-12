В Амурской области пьяный мужчина пытался задушить фельдшера скорой помощи, которая прибыла к пациенту по вызову. Нападавшего задержали, ему грозит до двух лет тюрьмы.

В Амурской области мужчина пытался задушить фельдшера скорой помощи.Как сообщает РИА Новости, фельдшер прибыла на вызов к женщине, которая получила травму. Неожиданно в комнату ворвался пьяный мужчина, напал на фельдшера и начал ее душить. Женщине удалось вырваться и сбежать из квартиры. О произошедшем она сообщила в полицию.Позже полицейские задержали мужчину 1979 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Ему грозит до двух лет лишения свободы.В последнее время в России участились случаи нападения на врачей. В январе в Севастополе пьяная пациентка дважды избила вызванного фельдшера. А в Сочи мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи.