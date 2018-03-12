Полицейские привезли с собой подарки для девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции прибыли с во Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы поздравить с наступающим праздником девочек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали гостей и специально для них подготовили праздничный концерт.Никого не оставили равнодушными трогательные песни о маме, присутствующие в зале гости не смогли сдержать эмоции. Сентиментальные выступления сменили стихи о весне и хорошем настроении, а так же веселые танцы, подарившие всем заряд отличного настроения. В завершении выступления ребята вручили сотрудницам полиции подарки, сделанные своими руками.Полицейские в свою очередь поблагодарили за такой чудесный приём и поздравили всех девочек с Международным женским днём, пожелав, несмотря ни на что, никогда не терять оптимизма, оставаясь такими же жизнерадостными. Поздравления, конечно же, сопровождались подарками, которым были рады все без исключения.