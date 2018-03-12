На территории Владимирской области в круглосуточном режиме работают «телефоны доверия», по которым любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков.

В период с 12 по 23 марта 2018 года в области проходит Всероссийская антинаркотическая акция МВД России «Сообщи, где торгуют смертью!».Целью проведения акции является привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых. Акция проводится совместно с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных и религиозных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.На территории Владимирской области в круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Мероприятие направлено на пресечение преступной деятельности наркодельцов в регионе. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области