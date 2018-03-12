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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-ekstravagantnogo-krossovera-ot-citroen.html" target="_blank">В России начались продажи экстравагантного кроссовера от Citroen</a> - Российские дилеры открывают продажи нового французского кроссовера Citroen C3 Aircross. Новинка российского рынка предложит не только весьма смелый дизайн, но и щедрое оснащение уже в базовой комплектации, цена которой немного выходит за отметку в миллион рублей.