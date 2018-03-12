Специалисты Лаборатории Касперского нашли новую троянскую программу Slingshot. Она способна похитить любые данные с вашего компьютера.

Специалисты"Лаборатории Касперского" нашли новую троянскую программу Slingshot.Она способна похитить любые данные с вашего компьютера.Вирусраспространяется через маршрутизаторы производства компании MikroTik. Червьзагружается в виде вредоносного файла-библиотеки DLL. В обычном состоянии такаябиблиотека содержит код и данные, которые позволяют многократно пользоватьсяразличными программными приложениями, в "зараженном" же виде она получает возможностьзагружать и сохранять другие вредоносные файлы по желанию злоумышленников ираспространять их на компьютеры в локальной сети.Представителикомпании MikroTik уже знают о проблеме и выпустили необходимое обновление,однако IT-специалисты отмечают, что перепрошивка маршрутизаторов не защищает отвируса полностью. Кроме того, атаке могут быть подвержены роутеры другихпроизводителей.Отметим,последнее время излюбленной мишенью атак хакеров становятся мобильныеустройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировали свою деятельностьсо взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранее специалисты"Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самыми уязвимымиобъектами для киберпреступников. Они выяснили, что каждый четвертый вирус длятелефона или планшета маскируется под контент для взрослых.Добавим,что недавно Dni.Ru сообщали о вредоносном программном обеспечении под названиемRedDrop. Оно без ведома пользователя устанавливает приложения,которые подписывают жертву на платные мобильные сервисы. Также ведетдиктофонную запись всего, что окружает устройство, а после отправляютполученное аудио на файлообменники. Что примечательно, вирус запрограммированскрывать следы своей деятельности. RedDrop найден в составе более 50международных мобильных приложений для Android. Против вируса пока нет никакойзащиты. Поэтому киберсекьюрити рекомендуют скачивать приложения только изофициальных магазинов.