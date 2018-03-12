В американском Франкфорте, столице штата Кентукии, с помощью управляемого взрыва снесли самое высокое здание – 28-этажную башню Capital Plaza, пишут местные СМИ.

Здание высотой больше 100 метров было построено в 1972 году, в ней располагались офисные помещения.В последние годы со стен башни начали осыпаться фрагменты облицовки, начались проблемы с канализацией. 10 лет назад городские власти приняли решение о сносе дома.Право провести подрыв было продано на аукционе за 15 тысяч долларов – деньги пошли на благотворительность.На освободившемся месте планируют построить новое здание на 1,5 тысячи сотрудников, а мрамор с разрушенной башни используют в отделке холла.