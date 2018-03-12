12.03.2018

2018-03-12 09:10:21

В Сургуте в мусорном баке нашли труп младенца

В мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте дворники обнаружили труп новорожденной девочки, сообщает . На месте работают сотрудники правоохранительных органов.



По предварительным данным, мать ребенка пока не найдена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.