12.03.2018

2018-03-12 09:05:22

В Сургуте в мусорном браке нашли труп младенца

В мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте дворники обнаружили труп новорожденной девочки, передает . На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, мать ребенка пока не найдена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.