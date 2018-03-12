Мероприятие состоится с 13 по 18 марта

В Суздале пройдет фестиваль анимационного кино.Мероприятие национального масштаба состоится с 13 по 18 марта при поддержке Министерства культуры РФ и правительства региона. Темой Суздальфеста-2018 станет «вкусная анимация». В нем примут участие порядка 1500 режиссеров, художников и сценаристов. Зрителям представят 300 мультфильмов.В отборочную комиссию вошли режиссеры анимационного кино Дмитрий Геллер, Дмитрий Наумов, Екатерина Соколова, Софья Кравцова и художник анимационного кино Леонид Пожидаев.