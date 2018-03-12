Участковые уполномоченные полиции отделов МВД России по районам Новогиреево и Вешняки выявили два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции отделов МВД России по районам Новогиреево и Вешняки выявили факты нарушения миграционного законодательства.В ходе проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Новогиреево выявили квартиру, расположенную на Свободном проспекте, где 47-летняя собственница жилья организовала фиктивную постановку на учет 20 иностранных граждан, которые фактически по указанному адресу не проживали.Участковые ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали неработающего 43-летнего москвича, который незаконно зарегистрировал в своей квартире на Реутовской улице 6 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73