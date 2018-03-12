Портрет Владимира Путина появился на одной из улиц Хабаровска. Лицо президента России выложено из автомобилей.

Портрет Владимира Путина появился на одной из улицХабаровска. Лицо президента России выложено из автомобилей.Флешмоб в поддержку Путина устроили хабаровскиеавтолюбители. В акции приняли участие 250 машин. Видео опубликовали всоциальных сетях.По рассказам организаторов, сначала была изготовленаразметка, по которой ориентировались автомобилисты. Никаких особых приборов приэтом не использовалось – только рулетки и зоркий глаз. Когда автомобили выстроились на "наброскекартины", зажглись фары и аварийные огни. Результат работы "художников"засняли на камеру с квадрокоптера.По мнению активистов, получилось у них все красиво – но"не уникально". Такие акции устраивали и раньше, и тогда собиралосьбольше машин. Так что хабаровские автомобилисты готовятся побить собственныйрекорд, сообщает "Царьград".