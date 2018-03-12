Портрет Владимира Путина появился на одной из улиц
Хабаровска. Лицо президента России выложено из автомобилей.
Портрет Владимира Путина появился на одной из улиц
Хабаровска. Лицо президента России выложено из автомобилей.
Флешмоб в поддержку Путина устроили хабаровские
автолюбители. В акции приняли участие 250 машин. Видео опубликовали в
социальных сетях.
По рассказам организаторов, сначала была изготовлена
разметка, по которой ориентировались автомобилисты. Никаких особых приборов при
этом не использовалось – только рулетки и зоркий глаз. Когда автомобили выстроились на "наброске
картины", зажглись фары и аварийные огни. Результат работы "художников"
засняли на камеру с квадрокоптера.
По мнению активистов, получилось у них все красиво – но
"не уникально". Такие акции устраивали и раньше, и тогда собиралось
больше машин. Так что хабаровские автомобилисты готовятся побить собственный
рекорд, сообщает "Царьград".