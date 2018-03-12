Google представил первую бету новой версии Android, под названием Android P. А Яндекс закрывает фотохостинг Яндекс.Фотки. Подробности в программе Вести.net.

Google выпустил новую версию своей мобильной операционной системы. Нового, а главное полезного в ней довольно много. Это, правда, еще не совсем ОС, это скорее возможность специалистам посмотреть, что выйдет осенью. Подробнее об этом чуть позже, а начнем с новостей от "Яндекса"."Яндекс" закрывает фотохостинг "Яндекс.Фотки". Сервис существует более 10 лет, но 27 апреля существовать перестанет. Фотографии не пропадут, их обещают перенести в облачное хранилище "Яндекс.Диск", в особую папку. При этом объем дискового пространства в облаке для пользователей обещают увеличить. Ровно на объем фотографий, которые будут туда перенесены. Кидаться прямо сейчас загружать террабайты снимков на "Я.фотки" ради расширения своего облачного диска уже поздно, учитываться будут только файлы, загруженные не позднее 6 марта.О закрытии "Яндекс.Фоток" поисковик объявил в блоге сервиса. Вывесив подробное описание самого процесса, причин такого решения и прочие разъяснения. Например, отдельно подчеркивается, что все прямые ссылки на фотографии, размещенные на закрывающемся сервисе никуда не денутся и будут работать и после переноса самих файлов на "Яндекс.Диск". Тут дело в том, что среди активных пользователей "Яндекс.Фоток" есть блогеры, которым сервис давал простые и удобные инструменты для публикации своих многочисленных фотографий на ресурсах вроде LiveJournal. Ради них помимо ссылок сохранили статистику просмотра тех фотографий, тэги, комментарии.Но от волны народного гнева всё это "Яндекс" не спасло. Под тем самым сообщением в блоге сервиса, тысячи комментариев, исполненных преимущественно возмущением или в лучшем случае грустью. Суть большинства высказываний сводится к тому, что "Яндекс.Фотки" не только лучший и, главное, бесплатный сервис в своем роде, это еще и сложившееся за десятилетие сообщество фотографов, которых, похоже, не очень устраивает предложение перенести общение, конкурсы и фото дня в другие сервисы поисковика.В общем, в "Яндексе" говорят о том, что пользователи переехали в социальные сети, на "Фотки" заходит лишь 5% от зарегистрированных и подавляющему большинству нужнее облачное хранилище. А те самые 5% создали петицию на change.org и рассчитывают повлиять на решение "Яндекса". Как это было 2 с половиной года назад, когда гнев пользователей вынудил "Яндекс" вернуть прежний дизайн и функционал сервису "КиноПоиск".Google представил первую бету новой версии Android, под названием Android P. До официального релиза еще далеко, поэтому названия еще нет (только буква) да и дизайн еще может измениться, но основные направления работы понятны.Одно из главных нововведений – это так называемая индор-навигация, то есть навигация внутри помещений. Например, внутри огромных торговых центров. Работать она будет по тому же принципу что и GPS. Как GPS (или ГЛОНАСС) определяет расстояние до нескольких спутников и таким образом вычисляет свое местоположение, Wi-Fi модуль смартфона будет определять расстояние до ближайших точек доступа, и определять своё местоположение внутри помещения. С точностью до метра. Работать эта функция будет без подключения к самим точкам.Ещё одно важное обновление: теперь приложения, которые пребывают в состоянии «сна», не смогут получить доступ к микрофону, камерам и датчикам смартфонов. Причин две – экономия заряда и безопасность. Google много критиковали за то, что любой зловред на Android получает почти безграничные права. Может записывать информацию с микрофона и камеры и передавать ее втайне от владельца.И еще одно заметное нововведение – новая операционка адаптирована под так называемую челку вверху дисплея, как у iPhone 10. ОС определяет размер выреза и подстраивает под него интерфейс. Что уже вполне актуально: на Всемирном Мобильном Конгрессе устройств с подобным решением мой коллега Павел Кушелев уже нашел с полдюжины. Правда, фанаты Android уже ворчат в том смысле что Google потворствует подражателям ужасного дизайна Apple.