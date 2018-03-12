На конкурс принимаются отдельные работы, как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати в период 2015-2016 годов, которые ранее не были победителями в других конкурсах

Жители Владимирской области приглашаются к участию в IV Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню, фотографию и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания.На конкурс принимаются отдельные работы, как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати в период 2015-2016 годов, которые ранее не были победителями в других конкурсах, освещающие подвиг, судьбу реального героя. Заявка должна содержать только одну работу в электронном виде на русском языке.Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранения военно-исторического наследия России.Организаторами конкурса выступают Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».Информацию об участии можно получить на конкурса.