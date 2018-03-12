Так, по итогам 2017 года он увеличился на 6,7 процента: на территории региона введено в эксплуатацию 695 тыс. кв. метров, а это 8256 новых квартир.

Владимирская область ежегодно наращивает объём жилищного строительства. Так, по итогам 2017 года он увеличился на 6,7 процента: на территории региона введено в эксплуатацию 695 тыс. кв. метров, а это 8256 новых квартир.В прошлом году с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ выполнены работы по строительству и реконструкции трёх котельных и тепловых сетей в Камешково и Суздале. В конце сентября был введен в эксплуатацию новый индустриальный парк «Камешково» площадью 94 га, его инфраструктура сможет обеспечить все потребности инвесторов. И тогда же была открыта завершающая очередь строительства Лыбедской магистрали во Владимире.Большое внимание уделяется возведению социальных объектов. В 2017 году на их строительство и реконструкцию направлено 2,6 млрд. рублей из бюджетов разных уровней, что на 7 процентов больше уровня 2016 года. Это позволило ввести в эксплуатацию новый современный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Вязниках. Построены новые школы в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района и в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Введены в эксплуатацию водозаборные и очистные сооружения в моногороде Камешково. Кроме того, построено около 80 км инженерных сетей и 6 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, а также завершён второй этап реконструкции комплекса «Патриаршие сады» в областном центре.В 2018 году продолжаются реконструкция средней школы в Петушках, строительство школ в Кольчугино и Собинке. В ближайших планах – строительство крупных спортивных объектов во Владимире, Петушках, Александрове и Судогде.Немаловажно, что во Владимирской области оказывается серьёзная поддержка стройиндустрии. Сокращён до 7 дней срок выдачи разрешения на строительство. Чтобы сохранить темпы ввода жилья, администрация региона стала инициатором и первым участником пилотного проекта Агентства ипотечного жилищного кредитования по реализации специальной программы снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 5,75 процента. Меры государственной поддержки позволили изменить к лучшему жилищные условия 389 семей. На эти цели направлено 411,7 млн. рублей.На сегодняшний день во Владимирской области объём ипотечного кредитования на 31 процент выше, чем в аналогичный период прошлого года. А в денежном выражении рост составляет 38 процентов. Ипотека становится более доступной для работающих граждан, для молодых специалистов, для работников бюджетной сферы, а также для многих категорий граждан, которые обеспечены дополнительными социальными гарантиями.В 33-м регионе решается проблема «обманутых» дольщиков. Только за последние четыре года свои нарушенные права восстановили 280 участников долевого строительства. До 2020 года будет решён вопрос оставшихся 133 человек, которые пострадали в результате недобросовестных действий застройщиков.Предприятия и организации строительной отрасли Владимирской области принимают активное участие в международных и региональных выставочных мероприятиях, в конкурсах профессионального мастерства. С каждым годом строительный комплекс региона расширяет свои возможности и ставит новые задачи для реализации.