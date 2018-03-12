В марафоне участвовал 341 спортсмен почти из 20 городов России.

Во Владимире прошли юбилейные X соревнования по лыжным гонкам памяти Алексея Прокуророва. В марафоне участвовал 341 спортсмен (84 женщины и 257 мужчин) почти из 20 городов России - Владимирской, Московской, Рязанской, Нижегородской, Тюменской областей и других.Были подготовлены шесть дистанций – на пять, шесть, 20, 30 и 50 км. Треть спортсменов – 120 человек – предпочли преодолевать самую длинную дистанцию.Владимирцы показали отличные результаты, завоевав первые места на нескольких дистанциях. Среди девочек 2002-2003 г.р. быстрее всех 6 км преодолела Полина Садкова из г. Радужный. На дистанции 50 км первым к финишу пришел Иван Клюев из Владимира.30 километров быстрее других пробежали муромлянин Алексей Шейкин и Кристина Белякова из поселка Мелехово (Ковровский район).На дистанции 20 км равных не было Данилу Даранову из Мурома.