По данным регионального Управления МВД, в начале марта текущего года 41-летний ранее судимый владимирец, путем подбора ключей, проник в два гаража

Во Владимире задержан «гаражный» вор. По данным регионального Управления МВД, в начале марта текущего года 41-летний ранее судимый владимирец, путем подбора ключей, проник в два гаража, откуда похитил автомобильные колеса, летнюю и зимнюю резину, диски, лодочный мотор и различные инструменты.Похищенное он вывозил на автомобиле, после чего продавал по заниженной стоимости. Общий ущерб превысил 85 тысяч рублей.В настоящее время в отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела.