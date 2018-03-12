Материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 85 тысяч рублей.

В начале марта текущего года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в совершении краж из гаражей местных жителей.Установлено, что задержанный, путем подбора ключа, проник в два гаража, расположенных на территории города Владимира, откуда тайно похитил ценное имущество. Среди похищенного – автомобильные колеса, летняя и зимняя резина, диски, лодочный мотор, различные инструменты.Мужчина дал признательные показания, пояснив, что похищенное вывозил на автомобиле, после чего реализовывал по заниженной стоимости. Материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 85 тысяч рублей.В настоящее время в отношении задержанного следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности.