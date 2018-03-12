В этом году его темой стала «вкусная анимация». В программе участвует рекордное количество мультфильмов – более трех сотен

Завтра во Владимирской области стартует Открытый российский фестиваль анимационного кино. В этом году его темой стала «вкусная анимация».В программе участвует рекордное количество мультфильмов – более трех сотен. В отборочную комиссию вошли режиссеры анимационного кино Дмитрий Геллер, Дмитрий Наумов, Екатерина Соколова, Софья Кравцова и художник анимационного кино Леонид Пожидаев.Фестивальные показы, концерты, творческие встречи и мастер-классы во Владимире, Александрове, Кольчугино, Судогде, Киржаче, Собинке, Ставрово и в Ковровском районе соберут около 10 тысяч маленьких зрителей. Дети получат уникальную возможность увидеть лучшие анимационные новинки, встретиться с их авторами, получить уроки мастерства у ведущих мультипликаторов страны.В 60-и образовательных организациях Владимира и учреждениях культуры региона пройдет традиционная акция – «Открытая премьера». Она предполагает некоммерческие показы новейших мультфильмов для детей школьного возраста и зрительское голосование. Его результаты будут обнародованы на торжественной церемонии закрытия и размещены в Каталоге фестиваля.Ключевым событием насыщенной деловой программы Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале станет презентация проектов авторских мультфильмов для детей с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать эти проекты.Фестиваль пройдет с 13 по 18 марта.