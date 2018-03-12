Она пройдет с 12 по 23 марта

Во Владимирской области стартовала антинаркотическая акция.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, она пройдет с 12 по 23 марта. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит не только в регионе, но и по всей России. Её цель - привлечь местных жителей к противодействию незаконному обороту наркотиков.На территории Владимирской области круглосуточно будут работать «телефоны доверия». По «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Владимирской области — (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный) может позвонить любой гражданин и сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков.Также можно позвонить по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области и по телефону дежурной части УМВД по Владимирской области (4922) 45-18-81.