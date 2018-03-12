Никита Пресняков серьезно повредил ногу. Две недели он не подозревал о проблемах. Но положение становилось все опаснее.

Никита Пресняков серьезно повредил ногу. Две недели он не подозревал о проблемах. Но положение становилось все опаснее.Никита Пресняков – старший внук Аллы Пугачевой – знатный любитель экстремальных видов спорта. Например, 26-летний артист обожает кататься на скейтборде. Но во время очередных прыжков он позабыл о безопасности - "ушатал ногу на скейте" и в результате травмировал ногу. Причем так серьезно, что был вынужден обратиться за помощью в ближайший травмпункт."В травмпункте мне сказали "растяжение, помажьте мазью", в итоге две недели я ходил без костылей", – рассказал Никита. Он вернулся к полноценной работе – записывал песни и даже успел съездить на гастроли в Ярославль со спектаклем "Чайка". И хотя парень строго следовал рекомендациям врачей, боль все не уходила, а нога распухалаПришлось снова обращаться в больницу. "Я сделал МРТ, и оказалось, что у меня все это время и по сей день там перелом, о котором я даже не догадывался", – шокировал артист. Теперь покалеченный из-за неудачного прыжка артист надеется, что кость срастется правильно и ее не придется ломать.Напомним, что в 2015 году сын известных артистов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков пострадал, когда пытался сделать селфи на фоне декорации перед концертом в Астане. Из-за сильного ветра и проливного дождя конструкция упала и юноша получил сильный ушиб головы и руки.Его пришлось увезти в больницу, а начало концерта отложить. К счастью, тогда Никита отделался ушибами и ссадинами, но без драматических последствий."Мы все таки досняли наше селфи. Со мной все хорошо... Не знаю, каким чудом... Спасибо моим ангелам", – позже рассказал Пресняков.