В область снова съезжаются мультипликаторы со всей России. В Суздале стартует уже 23 по счёту Открытый фестиваль анимационного кино. В его рамках по всей области пройдут концерты, творческие встречи и мастер-классы с юными зрителями. Пообщаться с мультипликаторами смогут больше 10 тысяч детей. В 60 школах и учреждениях культуры устроят открытые показы новых российских мультфильмов и зрительское голосование, итоги которого объявят на церемонии закрытия фестиваля.

12.03.2018В область снова съезжаются мультипликаторы со всей России. В Суздале стартует уже 23 по счёту "Открытый фестиваль анимационного кино". В его рамках по всей области пройдут концерты, творческие встречи и мастер-классы с юными зрителями. Пообщаться с мультипликаторами смогут больше 10 тысяч детей. В 60 школах и учреждениях культуры устроят открытые показы новых российских мультфильмов и зрительское голосование, итоги которого объявят на церемонии закрытия фестиваля. Добавим, что в этот раз в Суздале соберутся больше 1500 режиссеров, художников, сценаристов. А в конкурсной программе рекордное число мультфильмов - более 3 сотен. Их будут оценивать мэтры анимационного кино.Метки: искусство, мультипликация, мультфильм, мультипликатор, анимация, фестиваль, Суздальфест