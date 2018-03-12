Театральные аксессуары, программы, афиши владимирского театра конца XIX – начала XX в. из коллекции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о появлении в ..

Театральные аксессуары, программы, афиши владимирского театра конца XIX – начала XX в. из коллекции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о появлении в губернском Владимире театра. Это впоследствии он станет «академическим» и прославится своими актерами и постановками далеко за пределами города. А 170 лет назад история началась – с антрепризы.Антрепри́за (фр. entreprise – предприятие) – форма организации театрального дела, в котором организатор (антрепренёр) приглашает для участия в спектакле актёров из различных театров (в отличие от формы репертуарного театра с постоянной труппой).Антрепренером первой актерской труппы, работавшей во Владимире в 1847-1848 гг., был Борис Соловьев. Театр тогда находился на Торговой площади и вмещал до 700 человек. В 1851 г. по проекту архитектора Я. М. Никифорова было возведено новое деревянное здание театра у Золотых ворот.С момента своего основания владимирский театр переходил от одного антрепренера к другому. В середине 1860-х гг. им руководили предводитель дворянства Владимирской губернии М.И. Огарев и его жена А.М. Читау-Огарева, актриса Александринского театра в Санкт-Петербурге, оставившая сцену после замужества. Тогда в репертуаре театра появились пьесы А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, В. Шекспира, Ф.Шиллера. В 1865 г. в театре дебютировал А.П. Ленский, ставший впоследствии знаменитым артистом.В 1870-е – 1900-е гг. во владимирском театре антрепренеры по-прежнему сменяли один другого, спектакли заезжих трупп чередовались с постановками местных любителей драматического искусства. В 1903 г. обветшавшее здание театра было снесено.В 1905 г. в городе по проекту архитектора Я.Г. Ревякина был построен Народный дом. Помещения на его первом этаже были отданы театру.Особым успехом у владимирской публики пользовались гастрольные спектакли с участием знаменитых театральных артистов. В разные годы во Владимир приезжали звезды русской театральной сцены: Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, А.А. Яблочкина, П.Н. Орленев...Осенью 1915 г., во время Первой мировой войны, театр был закрыт. В здании Народного дома разместились беженцы, позднее – войска. После февраля 1917 г. театральные представления в Народном доме возобновились.Период работы выставки: 12 марта 2018 — 25 апреля 2018Место: Владимир. Исторический музейВремя работы: вт. – выходной, пн., ср.: с 10:00 до 16:00, чт. - вскр.: с 10:00 до 17:00последний четверг месяца - санитарный день.