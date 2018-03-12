Бывший защитник английского футбольного клуба Ливерпуль Джейми
Каррагер плюнул в сторону болельщика Манчестер Юнайтед и его дочери. Непристойный
поступок попал на видео.
Бывший защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джейми
Каррагер плюнул в сторону болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Непристойный
поступок попал на видео.
Болельщик "Манчестер Юнайтед" заметил за рулем движущегося параллельно
автомобиля бывшего футболиста сборной Англии, сообщает . Мужчина принялся
дразнить спортсмена из-за результатов минувшего матча между "красными
дьяволами" и "Ливерпулем", который завершился поражением последних.
Раздраженный
кривляниями болельщика, Каррагер опустил стекло своего автомобиля и плюнул в
водителя. Как утверждает пострадавший, бывший игрок сборной Англии угодил прямо
в его 14-летнюю дочь, из-за чего ребенок заплакал. Позже стало известно,
что футболист принес девочке свои извинения.