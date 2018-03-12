Бывший защитник английского футбольного клуба Ливерпуль Джейми Каррагер плюнул в сторону болельщика Манчестер Юнайтед и его дочери. Непристойный поступок попал на видео.

Бывший защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" ДжеймиКаррагер плюнул в сторону болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Непристойныйпоступок попал на видео.Болельщик "Манчестер Юнайтед" заметил за рулем движущегося параллельноавтомобиля бывшего футболиста сборной Англии, сообщает . Мужчина принялсядразнить спортсмена из-за результатов минувшего матча между "краснымидьяволами" и "Ливерпулем", который завершился поражением последних.Раздраженныйкривляниями болельщика, Каррагер опустил стекло своего автомобиля и плюнул вводителя. Как утверждает пострадавший, бывший игрок сборной Англии угодил прямов его 14-летнюю дочь, из-за чего ребенок заплакал. Позже стало известно,что футболист принес девочке свои извинения.