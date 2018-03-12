Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который продолжает подготовку к бою против Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 223 ведущей американской лиги смешанных единоборств, считает, что поединок не будет для него сложным.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который продолжает подготовку к бою против Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 223 ведущей американской лиги смешанных единоборств, считает, что поединок не будет для него сложным."Я сделаю все для того, чтобы поединок прошел для меня легко, — цитирует Нурмагомедова Спортс.Ru со ссылкой на Bjpenn.Com. – Люди будут говорить потом: "Вау, еще никто не делал такого с Фергюсоном". Все будет, как было с Джонсоном, Дос Аньосом, Барбозой и с другими".При этом Хабиб все же оговаривается, что "всего четыре недели до боя, опасный соперник и настоящий пояс на кону": "У нас в карьере серия из десяти побед подряд против серии из девяти побед. UFC еще никогда не организовывала такой бой за 25 лет своего существования"."Этот бой очень хорош и для фанатов, и для того, кто завоюет пояс, и для UFC — они сделают на этом много денег. Все будут счастливы, потому что это поединок высочайшего уровня, самый важный бой в UFC на сегодняшний день", — сказал Нурмагомедов."Прежде всего, речь идет о настоящем поясе. Я буду драться не за пояс временного чемпиона, не за пояс Фергюсона и не за пояс Макгрегора, который он выиграл почти три года назад. Это пояс настоящего чемпиона. И это большая мотивация. Пять раундов, большой бой", — заключил российский боец.