В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб Динамо потерпел поражение от московского Спартака и впервые за 17 лет не вышел в плей-офф. Самые важные события года, значимые цифры и громкие имена - в этом материале.

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Динамо" потерпел поражение от московского "Спартака" и впервые за 17 лет не вышел в плей-офф. Самые важные события года, значимые цифры и громкие имена - в этом материале.ЦифрыВсего в сезоне 2017/2018 хоккейное "Динамо" провело 56 матчей. 19 из них бело-голубые выиграли, 23 — проиграли.Примечательно, что побед по буллитам у "Динамо" больше, чем у любой другой команды КХЛ. Судьбу очков в серии послематчевых бросков динамовцы решали 8 раз.Крупных побед с одинаковой разницей +4 у "Динамо" в этом сезоне было четыре: над рижским "Динамо", "Северсталью", "Витязем" и "Адмиралом".Самое разгромное поражение динамовцы потерпели на старте сезона от ЦСКА — 1:6.ХК "Динамо" Москва не вышел в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2001 года. Всего же динамовцы при поддержке своего генерального спонсора банка ВТБ дважды становились обладателями Кубка Гагарина (2012, 2013), а также завоевывали Кубок Континента за победу в регулярном первенстве КХЛ (2014).Главные героиБольше всех игр в сезоне 2017/2018 провел капитан "Динамо" Илья Никулин — 56 матчей из 56.Больше всех голов (по 14) забросили Даниил Тарасов и Владимир Брюквин. А ассистировали бомбардирам Илья Никулин и Андрей Алексеев — у каждого из них по 15 результативных передач.Коэффициент надежности наиболее высокий у голкипера Ивана Бочарова — 2,39. "Сухих" матчей в сезоне он, как и его партнер Александр Еременко, провел 3.Вне игрыЗа пределами площадки у ХК "Динамо" в этом году тоже было немало ярких моментов.Команду на протяжении сезона поддерживали преданные фанаты бело-голубых, в том числе – звезды спорта, актеры и шоумены. Так после одной из побед в раздевалке команду поздравили Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Сергей Светлаков.Трижды по ходу сезона динамовцы проводили интересные тренировки на открытом воздухе, играя в хоккей с мячом, а также несколько раз игроки принимали участие в акции "Динамо - детям", в которой собрали игрушки для воспитанников детских домов.Но, наверное, главная сенсация вне льда случилась в конце сезона. В феврале пресс-служба клуба объявила о том, что капитан команды Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и воспитанник "Динамо" Александр Овечкин занял должность советника генерального директора московского хоккейного клуба.ЦитатыКомментариями тренеров и хоккеистов сопровождалась абсолютно каждая игра динамовцев в чемпионате КХЛ. Но вспомним несколько главных фраз от членов команды.Еще в сентябре "Динамо" было непросто. Серия поражений расстраивала фанатов и игроков, но уже тогда капитан Илья Никулин сказал: "Отчаяния никакого нет, мы верим в свои силы, верим, что сможем обыграть любого соперника. Мы это знаем, сейчас идет становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой".После заключительного проигранного матча со "Спартаком" главный тренер команды Владимир Воробьев подвел неутешительные итоги, однако добавил, что амбиции работать дальше есть: "Я хотел бы продолжить работу на своем посту и в следующем сезоне не просто в плей-офф команду вывести, а большего добиться".А самые главные слова в день завершения чемпионата КХЛ 2017/2018 на своей станице в социальной сети написал вратарь "Динамо" Александр Еременко. Он обратился к поклонникам хоккея и клуба: "Дорогие болельщики!!! Спасибо вам большое, что весь сезон верили в нас и переживали вмести с нами радость и горечь поражения. К сожалению, многое не получилось!!!"Задачи на следующий сезонХоккейное "Динамо" впервые в истории КХЛ остается за пределами восьмерки сильнейших и отправляется в ранний отпуск. Но бело-голубые знают: без поражений не бывает побед. А в новом сезоне все начнется сначала!