Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольга Бузова снова заставила говорить о себе. На сей раз поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова снова заставила говорить о себе. На сей раз поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова презентовала отрывок из своей новой песни "Она не боится". На опубликованном видео поющая ведущая запечатлена стоящей спиной к оператору. Из одежды на знойной брюнетке лишь черные микроскопические трусики. Бузова эротично выгибается под слова своей новой музыкальной композиции. "Одиноким птицам не нужен нимб 😇 #онанебоится 🦅" – написала звезда "Дома-2".Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к свежей публикации поющей ведущей. В частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как неподходящее. "Зае*** трусами светить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как надоела уже ее ж***... Когда нет мозгов нужно брать хоть ж***... Ведь кто то клюет на это....", "Птицам и трусы не нужны. Снимай, че уж там", "Тити не замерзли", "Понесло девочку", "Смешно смотреть на ее выходки, что она хотела этим изобразить?", "Выставила напоказ свою промежность( перед родителями не стыдно???((", "У тебя нога больная! Ты еще и заболеть хочешь ,нельзя так!" – высказались подписчики.Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок конечности. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать."Она хромает, мучается от боли. Врачи советовали соблюдать постельный режим, но переубедить Олю невозможно: она все равно выходит на сцену, превозмогая себя. Мы все очень переживаем, советуем взять паузу", – цитирует директора Ольги Бузовой Антона Богославского .