Три машины ДПС оказались разбиты в результате погони за бессмертным водителем угнанного УАЗа в подмосковном Клину, которого после задержания передали врачам - мужчина настаивал на том, что действовал по велению небес.

Три машины ДПС оказались разбиты в результате погони за "бессмертным" водителем угнанного УАЗа в подмосковном Клину, которого после задержания передали врачам — мужчина настаивал на том, что действовал по велению небес. Один из очевидцев снял на видео последствия разгула "спасителя мира" и его признания.Первый служебный автомобиль мужчина повредил около 19 часов вечера воскресенья на парковке торгового центра на Литейной улице. Страж порядка потребовал от него остановиться, но водитель внедорожника вдавил педаль газа в пол и протаранил легковушку, после чего принялся петлять по дворам — припаркованным у подъездов машинам немало досталось от его маневров. Во время погони хулиган вытеснил с дороги патрульное авто, так что оно на скорости врезалось в дорожный знак. Спустя несколько секунд мужчина разбил еще одну машину полиции и вновь ушел во дворы, где его со стрельбой задержали."Я ж всегда прохожу на зеленый коридор, ребята! И езжу только через левую сторону. Вы заметили, что я только налево поворачивал?! Люди, я мир пришел спасать от зла, гордости, жестокости! И в тюрьме не сдохну, я бессмертный", — гарантировал едва не устроившим над ним расправу владельцам поврежденных машин задержанный.Позже выяснилось, что ему 35 лет и в Подмосковье он приехал из Новгородской области вместе с женой, "у которой красивая коса". Откуда у мужчины взялся числившийся в угоне УАЗ, предстоит выяснить стражам порядка, тогда как перед врачами стоит задача определить вменяемость подозреваемого, по вине которого один сотрудник ДПС попал в больницу.