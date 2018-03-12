Разрабатываемый ведущим российским поисковиком на основе Chromium Яндекс.Браузер начал защищать пользователей от скрытого использования сайтами ресурсов их компьютеров. Подобным атакам в 2017-м подверглись 2,7 млн человек.

Разрабатываемый ведущим российским поисковиком на основе Chromium "Яндекс.Браузер" начал защищать пользователей от скрытого использования сайтами ресурсов их компьютеров. Подобным атакам, целью которых обычно является майнинг ("добыча" криптовалют), в 2017-м подверглись 2,7 млн человек.Об этом пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на представителей "Яндекса". Они рассказали, что "Яндекс.Браузер" теперь анализирует уровень загрузки процессора во время просмотра сайтов. Если нагрузка превышает стандартную, это может означать, что в сайт встроен майнинговый скрипт.Получив такой сигнал, программа запускает проверку сайта на наличие спрятанного майнингового кода и блокирует его в случае обнаружения. Сам сайт при этом продолжит работать, но "воровать" вычислительные ресурсы компьютера больше не сможет. И не обязательно только компьютера — защиту от майнинга встроили не только в десктопную, но в мобильные версии "Яндекс.Браузера" для Android и iOS.∎Сотрудники крупной госкомпании майнили на рабочих ПКчитайте такжеКак сообщили в "Лаборатории Касперского", за минувший год атакам майнеров через сеть подверглись 2,7 млн пользователей, в то время как годом ранее — в 2016-м — таких жертв было 1,9 млн. Наболее распространенными путями атаки является встраивание майнинговых скриптов в интернет-сайты, а также в пиратское ПО и контрафактные версии видеоигр. Специалисты российской антивирусной компании оценили заработки преступников на скрытом майнинге во второй половине 2017-го в несколько миллионов долларов.